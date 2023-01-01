Экс-гендиректор «Пермских моторов» Виктор Кобелев ушёл с поста советника главы Перми

Он консультировал мэра в вопросах промышленности и инноваций

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Виктор Кобелев

Виктор Кобелев
  Игорь Катаев
newsko.ru

Бывший генеральный директор «Пермских моторов» Виктор Кобелев больше не является общественным советником главы Перми по вопросам развития промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Информацию подтвердил сам Виктор Кобелев, а также пресс-служба администрации Перми.

По словам Кобелева, консультировать в вопросах промышленности и инноваций его приглашал бывший руководитель Перми Алексей Дёмкин, а у нового главы есть своя команда советников.

Напомним, Виктор Кобелев стал советником мэра в 2021 году. Он работал в этой должности на общественных началах.

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