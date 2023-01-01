В Перми построят учебный центр и жильё для сотрудников «ОДК-Пермские моторы» Поделиться Твитнуть

фото: материалы комиссии ПЗЗ

В центре Перми, на участке, в настоящее время занятом аварийными домами, возведут учебный центр и жильё для сотрудников предприятия «ОДК-Пермские моторы». Речь о территории, которая ограничена улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. Как сообщили представители мэрии изданию «Коммерсантъ-Прикамье», строительство будет проводиться в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Представители предприятия информацию пока не прокомментировали.

На недавнем заседании комиссии по землепользованию и застройке было рассмотрено заявление администрации Перми о смене зонирования двух кварталов, ограниченных вышеуказанными улицами. Предложение мэрии заключается в установке там территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. На данный момент участки относятся к жилой застройке Ж-2, с разрешённой высотностью не более шести этажей.

Согласно данным 2ГИС, на этой территории находятся подстанция скорой помощи, административные здания, малоэтажные жилые дома и здания ТЦ «Хоровод». Представители городского департамента жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в 2023 году уже были снесены аварийные многоквартирные дома по ул. Коминтерна, 12 и 14а. К концу года планируется снос аварийного дома по ул. Куйбышева, 104.

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