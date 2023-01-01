Четыре новых трамвая марки «Львёнок» доставлены в Пермь До конца года поступит ещё 24 вагона Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермь в рамках концессионного соглашения доставили четыре трамвая марки «Львёнок». После необходимой технической подготовки трамваи будут выпущены на линию. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Вместе с партией, поставленной в депо «Балатово» летом, в Пермь в этом году поступило шесть новых трамваев. Ещё один вагон ожидается в ближайшие дни. А к концу года в краевой центр должны поступить 23 новых трамвая.

Глава края отметил, что «Львята» оснащены всем необходимым оборудованием. Они являются полностью доступными для пассажиров с ОВЗ. В них установлены системы отопления и кондиционирования воздуха. Также в салонах есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, а перед началом работы на линии будут установлены постоянные системы валидации билетов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что данное обновление позволит городу полностью избавиться от старых трамваев 80-х годов, что приведёт к повышению качества перевозок для пассажиров и улучшению условий работы водителей.

Он также отметил, что параллельно с обновлением транспортного парка активно проводится ремонт трамвайных путей на различных участках. В частности, на ул. Мира приступили к укладке новых рельсов с уменьшенным уровнем шума, а на ул. Дзержинского демонтируют старые пути и готовят основание для новых.





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