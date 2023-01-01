Андрей Стрельцов «Молот» победил с редкой разницей в счёте ХК «Челны» был разгромлен на пермском льду 11:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

В заключительном матче большой домашней серии игр «молотобойцы» встретились в Перми с клубом из Набережных Челнов. Борьбы в этой встрече не получилось. Преимущество хозяев было очевидно. Итог поединка 11:1.

По две шайбы забили Роман Ивашов, Егор Манин и Иван Ларчев. Также свой лицевой счёт пополнили Игорь Зенчиков, Арсений Ерохин, Алексей Шубин, Константин Рыжов и Никита Кирьянов.

Это была пятая подряд победа пермяков в турнире. Теперь «Молоту» предстоят игры на выезде. Первая из них пройдёт 23 октября в Тюмени. Соперником будет ХК «Рубин».

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