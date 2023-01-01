Пермяков просят сообщать в полицию о фактах незаконных полётов беспилотников Запрет на использование БВС в регионе направлен на обеспечение общественной безопасности Поделиться Твитнуть

Жителей Перми просят быть бдительными и своевременно информировать правоохранительные органы о фактах незаконного использования беспилотных воздушных средств (БВС). Сигналы о дронах в воздухе просят направлять в дежурную части Управления МВД России по Перми по телефонам 218-80-21, 218-80-22 или на Единый номер телефона вызова экстренных оперативных служб — 112. Такую информацию распространило Пермское городское управление гражданской защиты.

В ведомстве напомнили, что решением Оперативного штаба, созданным в соответствии с Указом президента Российской Федерации, в Пермском крае запрещено использование беспилотных воздушных судов.

Запрет на использование БВС в регионе направлен на обеспечение общественной безопасности и содействие антитеррористической устойчивости города. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства, не являющееся уголовным преступлением, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тыс. руб., на должностных лиц от 100 до 150 тыс. руб., на юридических лиц от 250 до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представители Пермского городского управления гражданской защиты при этом напомнили, что не всем беспилотным воздушным средствам запрещено летать. Так, БВС могут использовать организации с государственной принадлежностью, государственные и местные органы власти, а также другие предприятия и организации по договору с соответствующими органами власти.

Ведомство уточнило, что если необходимо использование воздушного пространства над жилыми районами, пользователь должен получить разрешение от местных властей, предоставив необходимые документы, включая подтверждение работы по договору с государственными и местными органами власти.

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