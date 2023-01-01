В сквере набережной Камы у Речного вокзала Перми высаживают деревья Ремонт последнего участка набережной завершат до конца года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядчик приступил к озеленению сквера на нижней части набережной Камы у Речного вокзала Перми. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Он рассказал, что всего здесь планируется высадить 253 дерева, среди них — берёзы, дубы, ели, сосны, лиственницы, рябины и более 2 тыс. кустарников сирени.

В ходе ремонта в сквере уже заменили подземные коммуникации, сделали подпорные стенки и лестничные спуски, установили опоры освещения и детскую площадку.

Параллельно исполнитель обустраивает гранитные покрытия дорожек, монтирует навесы, скамейки и урны, возводит каркас будущей комнаты матери и ребенка.

«Все работы будут завершены до конца года. Таким образом, набережная на всем протяжении будет приведена к единому облику», — добавил мэр.

Администрация Перми

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