Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ушёл из жизни композитор Виктор Пантус Прощание с ним состоится 17 октября Поделиться Твитнуть

Виктор Пантус / фото из социальных сетей

Виктор Филиппович Пантус — пермский композитор, лауреат премии им. Дмитрия Шостаковича, лауреат международных и всероссийских конкурсов — скончался 15 октября после продолжительной болезни. Об этом сообщает в социальных сетях председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.

«Для пермского творческого сообщества это невосполнимая потеря! — пишет Машуков. — Виктор Филиппович был очень ярким и своеобразным композитором, искренне преданным своей профессии. В его творческом наследии несколько симфоний, опера, балет, хоры, камерно-инструментальная и вокальная музыка. Музыка Виктора неоднократно исполнялась на различных концертных площадках России и Перми. Планировались новые концерты.​ Многие, особенно масштабные, произведения Виктора Филипповича ещё ждут своей мировой премьеры».

Прощание с Виктором Пантусом состоится во вторник, 17 октября, в 11:00 в часовне Ксении Петербургской (ул. Автозаводская, 82а).

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