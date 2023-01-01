В бюджет Пермского края с начала года поступил 171 млрд рублей Это 81,1% от годового плана доходов Поделиться Твитнуть

Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 октября 2023 года. За девять месяцев в казну поступило 171,1 млрд руб. Это 81,1% от годового плана доходов.

В том числе по налогу на прибыль организаций собрано 70,4 млрд руб. (98,9% от годового плана), по налогу на доходы физических лиц — 32,8 млрд руб. (73,4%).

Поступило акцизов на 10,5 млрд, налога на совокупный доход — 7,8 млрд руб., налога на имущество — 12,7 млрд руб.

Безвозмездные поступления сложились в сумме 27,9 млрд руб. (64,6% от годового плана)

Расходы бюджета Прикамья с января по сентябрь 2023 года составили 166,6 млрд руб., это 64,6% от плана на год.

Профицит бюджета региона — 4,5 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.