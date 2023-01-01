В 2023 году круизный пассажиропоток в Перми достиг 50 тысяч туристов Пермь попала в расписание 12 туроператоров Поделиться Твитнуть

«Мустай Карим» / фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Перми завершилась навигация 2023 года. В течение сезона, с апреля по октябрь, в городе состоялись 195 судозаходов. Пермь посетили 34 круизных теплохода, включая премиум-сегмент, такие как «Санкт-Петербург», «Александр Пушкин», «Лев Толстой», а также теплоход класса люкс «Мустай Карим». Всего круизный пассажиропоток в краевом центре достиг рекордного показателя — около 50 тыс. туристов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоянку в Перми включили в свои расписании 12 туроператоров, а загрузка всех судов была близка к 100%. В Перми побывали не только туристы из соседних регионов, но и сибирских городов, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и даже Ханты-Мансийского АО.

Также в прошедшем сезоне обновился сам турпродукт. Местная флотилия пополнилась двухпалубными теплоходами, которые позволили использовать водные пути, недоступные для крупных судов. Перед началом круизов туристам предлагали туры на один день в Перми или Екатеринбурге, а федеральные туроператоры предлагали выбрать одну из 3-4 экскурсий как часть круизной путевки.

Специалисты прогнозируют интересный и насыщенный турпродукт и на следующий сезон. Пермь уже присутствует в расписаниях федеральных туроператоров.

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