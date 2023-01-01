У Арбитражного суда Пермского края появится автостоянка
Её площадь составит 582 квадратных метра
В департаменте земельных отношений Перми сообщили о выделении под автостоянку земельного участка по ул. Подгорной, 109а. Данная стоянка автомобилей площадью 582 кв. м будет предназначена для посетителей Арбитражного суда Пермского края.
В мэрии добавили, что в течение 2023 года было выделено 8 земельных участков для организации автостоянок. Из них два находятся в центре Перми. Речь идёт об участках по ул. Подгорной, 109а и ул. Попова, 9. Ещё один участок, по ул. Янаульской, 31, предназначен для наземной автостоянки закрытого типа.
Подчёркивается, что ответственность за организацию и содержание стоянок возлагается на их правообладателей.
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