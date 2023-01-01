В Прикамье бизнесмен организовал самовольный съезд с трассы к своему автосервису Для этого предприниматель демонтировал металлические ограждения Поделиться Твитнуть

Трасса М-7

Константин Долгановский

В Пермском крае индивидуальный предприниматель самовольно организовал съезд с федеральной трассы М7 «Волга», чтобы обеспечить клиентам комфортный заезд к своему автосервису. Для этого бизнесмен снёс часть металлического ограждения скоростной дороги.

Нелегальное вмешательство в дорожную инфраструктуру было выявлено сотрудниками контролирующего органа. Кроме того, оказалось, что земельный участок, на котором был построен спорный съезд, должен использоваться для ведения личного домашнего хозяйства, а вместо этого на нём располагались объекты придорожного сервиса. Суд принял решение удовлетворить требования Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства и обязал предпринимателя восстановить самостоятельно реконструированный участок ограждения.

Исполнение решения взяли на контроль судебные приставы. В рамках исполнительного производства были ограничены возможности должника покинуть территорию РФ, но это не ускорило процесс исполнения требований исполнительного документа. В качестве следующего шага стало привлечение предпринимателя к административной ответственности за игнорирование решения суда.

Только после этого предприниматель осознал все риски своего правового положения и восстановил участок федеральной дороги, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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