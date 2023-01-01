Краевые власти закупают тренажёры для пермского стадиона «Энергия» Поставщиком выбрано ООО «Риос-спорт» Поделиться Твитнуть

Проект спорткомплекса Энергия / фото из проектной документации

Поставкой уличного спортивного оборудования для многофункционального спортивного комплекса «Энергия» (Пермь, ул. Советская, 100) займётся ООО «Риос-спорт». Информация о результатах аукциона, проведённого краевыми властями, опубликована на портале госзакупок.

Всего будет поставлено 14 видов тренажёров для подтягивания, гиперэкстензии, жимов вверх и от груди, для тренировки трицепса, ног, а также эллипсоид, уличный горизонтальный велотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом, степпер и пр.

За спортивное оборудование подрядчику будет выплачено из бюджета 2 млн 998,9 тыс. руб. — это максимальная цена контракта.

Срок поставки тренажёров с учётом монтажа — до 30 ноября 2023 года.

В проекте контракта говорится, что оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам.

Напомним, стадион «Энергия» в центре Перми планируют достроить до декабря. После этого объект будет принят в эксплуатацию, и ожидается, что «Энергия» будет открыта для занятий спортом к весне 2024 года.

Строительство объекта началось в январе 2022 года. Проект спортивного комплекса предусматривает наличие двух универсальных спортивных залов в четырёхэтажном здании, включая первый в Прикамье зал для гандбола.

Кроме того, в состав спортивного комплекса войдут бассейн с медицинским и восстановительным комплексом, тренажёрный зал, фитнес-залы, залы для единоборств и бокса. Также будут обустроены три теннисных корта, стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.