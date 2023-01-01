Андрей Стрельцов
«Парма» уступила в гостях ЦСКА на последней секунде встречи
Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ сыграли в Москве с ЦСКА. Поединок прошёл в равной и красивой борьбе. Все решилось в последней атаке пермяков. На последней секунде матча форвард «Пармы» Би Джей Джонсон смазал решающий бросок. В итоге со счётом 77:76 матч выиграли армейцы.
Самым результативном игроком встречи стал Би Джей Джонсон. Он набрал 33 очка.
«Хотелось бы отметить нашу команду. Мы готовились серьезно, знаем силу ЦСКА — это флагман нашего баскетбола, с длинным ростом, отличным тренером и прекрасной организацией. В целом команды играли достойно, контактно, все решилось в последнем владении», — отметил после игры главный тренер Евгений Пашутин.
В следующем туре чемпионата «Парма» 18 октября сыграет в гостях со столичной «Руной».
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