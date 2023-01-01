Андрей Стрельцов «Парма» уступила в гостях ЦСКА на последней секунде встречи Поделиться Твитнуть

фото : БК "Парма"

​ Баскетболисты «Пармы» в​ матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ сыграли в Москве с ЦСКА. ​ Поединок прошёл в равной и красивой борьбе. Все решилось в последней атаке пермяков. На последней секунде матча форвард «Пармы» Би​ Джей Джонсон смазал решающий бросок. В итоге со​ счётом 77:76 матч выиграли армейцы. ​

Самым результативном игроком встречи стал Би​ Джей Джонсон. Он набрал 33 очка. ​

«Хотелось бы отметить нашу команду. Мы готовились серьезно, знаем силу ЦСКА — это флагман нашего баскетбола, с длинным ростом, отличным тренером и прекрасной организацией.​ В целом команды играли достойно, контактно, все решилось в последнем владении», — отметил после игры главный тренер Евгений Пашутин.

В​ следующем туре чемпионата «Парма» 18​ октября сыграет в гостях со столичной «Руной».

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