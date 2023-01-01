В пермской поликлинике на Парковом начинается капитальный ремонт Он продлится два месяца Поделиться Твитнуть

С 23 октября в здании поликлиники № 3 ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 4» по адресу: Пермь, ул. Куфонина, 12, начинается капитальный ремонт оконных блоков. Подряд на проведение работ выиграло ООО «Ретар», назначив самую низкую цену 4,4 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта 6,8 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Работы будут проводиться без остановки работы лечебного учреждения и должны завершиться к 25 декабря 2023 года.

Многопрофильная поликлиника №3 обслуживает около 40 тысяч жителей микрорайонов Парковый и Заостровка, имеет в составе 2 терапевтических отделения на 19 терапевтических участков, кабинеты врачей специалистов: кардиолога, хирурга, ревматолога, пульмонолога, офтальмолога, невролога, уролога, онколога, эндокринолога, параклинические службы и отделение медицинской реабилитации.

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