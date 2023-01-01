Росимущество передало Пермскому району 17 объектов для развития ЖКХ Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Теруправление Росимущества в Пермском крае передало из федеральной собственности в собственность Пермского МО имущественный комплекс между поселками Сылва и Троица, ранее находившийся в хозяйственном ведении Российской телевизионной и радиовещательной сети, — как говорится в сообщении ТУ, «для обеспечения жилищно-коммунальными услугами жителей Пермского района».

В комплекс выходит 17 объектов движимого и недвижимого имущества, а также земельный участок. На нём планируется размещение трёх дополнительных артезианских скважин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.