Максим Артамонов В Перми с начала года составлено 16,5 тысячи протоколов на безбилетников Общая сумма штрафов оказалась на уровне 9,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с января по сентябрь 2023 года было составлено 16,5 тыс. протоколов за безбилетный проезд в общественном транспорте. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составила 10,5 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 января по 1 июля с безбилетников было взыскано 4,8 млн руб. При этом с начала июля по конец сентября пермяков оштрафовали на 4,6 млн руб. Общая сумма взысканных штрафов с начала года составила уже 9,4 млн руб.

По словам чиновников, штрафы за безбилетный проезд способствуют повышению платёжной дисциплины пассажиров, своевременная оплата проезда позволяет поддерживать работу транспорта, развивать маршрутную сеть и повышать качество обслуживания.

Напомним, в сентябре начальник департамента транспорта отчитался о работе транспортной отрасли за первое полугодие. За это время 24,8 млн пермяков не оплачивали проезд, хотя в 2022 году количество безбилетников в Перми было на уровне 15,6 млн чел. Значительный рост связан, в том числе, с переходом общественного транспорта города на бескондукторную систему оплаты проезда.

За первое полугодие контрольно-ревизионная служба провела более 85 тыс. проверок. В отношении "зайцев" было составлено 11 154 протокола об административных правонарушениях.

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