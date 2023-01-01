Максим Артамонов В этом году в Пермском крае 99 пар поженились в пятницу 13 октября В прошлом году таких молодожёнов было значительно меньше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае пары стали чаще проводить свадьбы в пятницу 13-е. Так, в минувшую пятницу зарегистрировали свой брак 99 пар, а в пятницу 13-го января свадьбу сыграли 76 молодожёнов. В прошлом году таких пар было меньше — в пятницу 13 мая брак заключили 65 пар. Такие данные опубликовал комитет ЗАГС Пермского края.

«Многие отказываются регистрировать брак в этот день, но есть и смельчаки, которые вопреки всем суевериям выбирают именно этот «мистический» день. Новобрачные говорят, что к дате относятся спокойно, а семейное счастье зависит от них самих», — сообщили в ведомстве.

Средний возраст молодожёнов в регионе сегодня составляет 29 лет. Самый возрастной брак был заключён в пятницу 13 января 2023 года: жениху было 65 лет, а невесте — 70 лет.

Напомним, ранее начальник комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина сообщила, что пермяки часто выбирают для свадеб красивые и памятные даты. При этом особой популярностью пользуются палиндромные даты. Так, в прошлом году самым «убойным» стало число 22.02.2022, а в этом году — 23 июня. В этот день зарегистрировали свои браки 380 пар.

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