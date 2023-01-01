Максим Артамонов С начала этого года в Пермском крае зарегистрировано более 12,7 тысячи браков Это меньше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

За девять месяцев этого года в Прикамье было заключено 12 740 браков. Эта цифра ниже, чем за АППГ. Об этом рассказала председатель Комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина, подводя итоги деятельности учреждения с начала года, не уточнив, сколько за это время было подано заявлений о расторжении брака.

В 2022 году в регионе были отмечены рекордные показатели по заключению актов гражданского состояния — выдано 18 343 свидетельства.

«Небольшое снижение мы наблюдаем [в этом году], и неизвестно, побьём ли цифру предыдущего года, но уже до конца года подано заявлений на регистрацию браков более 2 тыс. По общим правилам, заявление о регистрации брака подаётся не менее, чем за один месяц, и не более, чем за один год», — пояснила Ерохина.

Таким образом, торжественную церемонию можно запланировать на год вперёд. При этом заявление можно подать онлайн, но на регистрацию нужно прийти в отделение ЗАГСа.

Елена Ерохина также рассказала, что пермяки часто выбирают для свадеб красивые даты, особой популярностью пользуются палиндромные даты. В прошлом году самым «убойным» стало число 22.02.2022, а в этом году — 23 июня. В этот день зарегистрировали свои браки 380 пар.

По словам Елены Ерохиной, одним из новшеств этого года стала выдача всем молодожёнам поздравлений от губернатора. Их начали выдавать с 12 июня, когда в Перми стартовали юбилейные мероприятия, приуроченные к 300-летию города.

Всего в этом году именные поздравления должны получить около 7 тыс. молодожёнов.

Напомним, в сентябре этого года в Перми было заключено 896 браков и родилось 888 детей: 455 мальчиков и 433 девочки.

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