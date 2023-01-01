За сентябрь в Перми родилось 888 детей В брак вступили 896 пар Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ЗАГС администрации Перми подвёл итоги за сентябрь 2023 года. В ведомстве отметили, что за первый осенний месяц в городе появилось 888 новорождённых: 455 мальчиков и 433 девочки.

Количество зарегистрированных двойняшек в Перми сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 6 пар против 8 пар. Зарегистрированные двойни распределились по районам города так: Мотовилихинский и Свердловский районы имеют по две пары, а Кировский и Дзержинский районы — по одной.

Всего в сентябре 2023 года в Перми было заключено 896 браков.

Кроме того, следует отметить увеличение активности граждан в запросах об изменении своих личных данных — фамилии, имени и отчества. Всего за сентябрь 2023 года было составлено 120 актов о перемене имени, что на 3,3% больше, чем за АППГ, когда было зарегистрировано 116 таких актов.

В целом, за прошлый месяц в управлении ЗАГС администрации Перми было оформлено 3584 акта гражданского состояния по всем видам, что на 596 актов меньше, чем в сентябре 2022 года.

Наконец, в сентябре в отделах управления записи актов гражданского состояния чествовали 21 юбилейную супружескую пару, включая 12 «золотых» и одну «серебряную».









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