Максим Артамонов
В Куеде похоронили участника СВО Алексея Санникова
Он погиб в конце сентября
В Куединском муниципальном округе похоронили военнослужащего Алексея Санникова, погибшего 25 сентября в населённом пункте Спорное Артёмовского района ДНР в ходе российской спецоперации. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице ВКонтакте.
Власти муниципалитета выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства его смерти не уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Ильинского городского округа Прикамья 31-летний Олег Мокрушин.
У военнослужащего была жена и трое детей. В сентябре 2022 года он попал под мобилизацию.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.