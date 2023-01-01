Максим Артамонов В Куеде похоронили участника СВО Алексея Санникова Он погиб в конце сентября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Куединского муниципального округа

В Куединском муниципальном округе похоронили военнослужащего Алексея Санникова, погибшего 25 сентября в населённом пункте Спорное Артёмовского района ДНР в ходе российской спецоперации. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Власти муниципалитета выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Обстоятельства его смерти не уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб житель Ильинского городского округа Прикамья 31-летний Олег Мокрушин.

У военнослужащего была жена и трое детей. В сентябре 2022 года он попал под мобилизацию.

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