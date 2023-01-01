В ходе СВО погиб отец троих детей из Пермского края Олег Мокрушин Поделиться Твитнуть

Олег Мокрушин

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В ходе специальной военной операции погиб житель Ильинского городского округа Прикамья 31-летний Олег Мокрушин. Об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Мокрушин окончил 9 классов Каменской школы, затем поступил в Ильинский филиал Пермского агропромышленного техникума, стал мастером сельхозпроизводства и водителем. В 2012 — 2013 годах прошёл срочную военную службу. После армии устроился бетонщиков в ООО «Кама-мост». Олег был женат, воспитывал троих сыновей.

В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.

Дату похорон солдата власти обе0щали сообщить позднее.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе спецоперации погиб штурмовик из Березников Радик Каячов.





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