В ходе спецоперации погиб штурмовик из Прикамья Радик Каячов Поделиться Твитнуть

Радик Каячов

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В ходе СВО погиб житель Березников Пермского края рядовой Радик Каячов. Об этом сообщили в местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что березниковец был бойцом штурмового подразделения. Обстоятельства смерти солдата не раскрываются.

Прощание с погибшим состоится 11 октября в похоронном доме «Санта» (Березники, ул. Фрунзе, 16). Начало гражданской панихиды в 9.00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на СВО погиб ещё один боец штурмового отряда из Березников Александр Назаров.

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