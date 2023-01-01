Власти Прикамья скорректировали величину прожиточного минимума на 2024 год Поделиться Твитнуть

Постановлением правительства Пермского края от 11 октября внесены изменения в п. 1 постановления краевого кабмина от 18 сентября «Об установлении прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год».

Согласно изменениям, прожиточный минимум в Пермском крае на будущий год составит 14 217 руб. на душу населения. Это на 183 руб. больше, чем значилось в сентябрьском документе.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения устанавливается на уровне 15 497 руб. (+200 руб.), для пенсионеров — 12 227 руб. (+158 руб.), для детей — 14 093 руб. (+145 руб.).

Причины корректировки сумм в документе не объясняются.

Прожиточный минимум – это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Проще говоря, это средства, которые человеку должно хватать на самые базовые потребности. Этот показатель нужен, чтобы власти могли оценивать уровень жизни населения и степень нуждаемости, формировать федеральный и региональные бюджеты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.