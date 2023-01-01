Максим Артамонов Полиция и СКР начали проверку по факту жестокого избиения пермской школьницы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми школьница жестоко избила свою подругу, обвинив её в краже одежды. Видеозапись происшествия опубликована в социальных сетях. Об этом сообщает perm.aif.ru.

На кадрах видно, что всё происходит в подъезде жилого дома, девочка сидит верхом на ровеснице, безжалостно избивает её, высказывает претензии по поводу пропавших вещей, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Затем она грубо тащит свою подругу за волосы, наносит удары кулаками по её лицу и голове, а затем с силой пинает в живот.

Девочка, лежащая на полу, безуспешно пытается защититься, закрывая лицо руками. Она объясняет, что вещи на самом деле находятся у неё дома в сумке, но мучительница не прекращает свои атаки.

Вскоре третья девочка, снимавшая видео, не выдерживает и призывает агрессора остановиться.

Автор поста уточнил, что на кадрах ученицы пермской школы бизнеса и предпринимательства.

В полиции уже подтвердили информацию о происшествии и начали проверку. Также проверку начал следственный отдел Мотовилихи СУ СКР по Пермскому краю. По её результатам следователи примут процессуальное решение.

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