Руководители СвЖД и Пермского края подписали соглашение о создании нового остановочного пункта «Попова» Заключение экспертизы ожидают к концу года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с новым руководителем СвЖД Павлом Бурцевым для обсуждения важных вопросов сотрудничества. Одной из основных тем были текущие планы компании в регионе, включая развитие наземного метро в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В результате встречи было подписано соглашение о создании нового остановочного пункта «Попова», которое включает проектирование и строительство высокой пассажирской платформы, павильона и сопутствующей ж/д инфраструктуры. Проектирование объекта завершено, проектная документация передана на рассмотрение в Главгосэкспертизу. Ожидается получение заключения до конца 2023 года.

Также на встрече руководители СвЖД и Пермского края подчеркнули необходимость продления маршрута Пермь—Краснокамск до городского автовокзала, обсудили организацию перевозок на направлении Пермь—Закамск.

Региональный проект «Компактный город» был запущен в 2020 году и предполагает интеграцию пригородного ж/д транспорта в транспортную систему Пермской агломерации. Стартовало 47 пригородных поездов по четырём диаметрам и Кольцевому маршруту с беспересадочным следованием по станции Пермь II. Интервал движения электропоездов в городской черте сократился с 42 до 27 минут, а в пиковые часы составляет 10-20 минут. Количество поездов на маршруте Пермь II — Пермь I — Лёвшино увеличилось до 66 в сутки. Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми была построена пассажирская посадочная платформа на станции Кабельная. В 2023 году завершено строительство остановочного пункта и платформы «Комплекс ППИ» на перегоне Блочная—Кабельная.

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