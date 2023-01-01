В 2024 году в Пермском крае будет построено три межшкольных стадиона Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина принято решение о выделении субсидий из краевого бюджета для строительства и реконструкции стадионов и межшкольных спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Глава Прикамья уже отмечал важность развития спортивной инфраструктуры во всех уголках региона, чтобы, несмотря на удалённость от краевой столицы, каждый житель имел доступ к спортобъектам. В своём выступлении он подчеркнул, что муниципалитетам следует использовать все возможные механизмы для реализации проектов, повышающих уровень комфорта проживания населения.

По информации краевого министерства спорта, на эти цели в 2024 году в региональном бюджете предусмотрено 72,9 млн руб. После двух этапов отбора три муниципалитета — Чайковский, Соликамский округа и Пермь получат финансирование.

Все стадионы будут оснащены футбольными полями, беговыми дорожками и ямами для прыжков в длину. К примеру, в Чайковском будет оборудовано спортивное пространство с площадкой для общей физической подготовки, препятствиями и универсальной спортивной площадкой для волейбола и баскетбола. В Городище Соликамского округа также будет построен межшкольный стадион с площадкой для физической подготовки и универсальной спортивной площадкой. В Перми будет создан новый межшкольный стадион с дополнительными игровыми площадками, зонами для выполнения стандартов ГТО и ОФП, а также хоккейной коробкой.

Новые спортивные пространства будут использоваться для уроков физкультуры и занятий населения в свободное время.

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