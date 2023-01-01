Спамеры стали вдвое реже звонить пермякам благодаря МТС Поделиться Твитнуть

фото: МТС

Аналитика компании МТС за 2023 год показала, что благодаря сервису «Защитник» количество нежелательных звонков в Пермском крае сократилось вдвое. Сервис заблокировал более 25 млн спам-вызовов за 9 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе филиала компании в Прикамье.

«Защитник» умеет распознавать нежелательные звонки в популярных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и Viber. В целом по России было заблокировано свыше 1,5 млрд спам-звонков, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Ранее, чтобы подать жалобу на спам-звонки, необходимо было заполнить заявку на сайте оператора, и номер блокировался не раньше, чем через 72 часа. Однако с сервисом «Защитник» номер будет заблокирован сразу после обращения клиента, если у него уже были подобные случаи несанкционированной рекламы.

«Сделать жизнь пермяков комфортнее и проще — наш приоритет. Сервисы экосистемы МТС дают такую возможность. К примеру, пользователи сервиса «Защитник» и приложения «Мой МТС» смогут пожаловаться на спам-номера в пару кликов. Чтобы это сделать, достаточно воспользоваться виджетом «Защитника» и нажать кнопку «Пожаловаться на спам». Также эта опция доступна в приложении «Мой МТС» в разделе «Поддержка», — рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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