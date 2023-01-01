Максим Артамонов Верховным судьёй ДНР стала судья из Перми Джамиля Кочегарова Ранее она работала в Свердловском районном суде города Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт Верховного суда ДНР

Указом президента России Владимира Путина пермская судья Джамиля Кочегарова назначена судьёй в Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Она принесла присягу 8 октября. Первым изданием, которое обратило на это внимание, стал портал 59.ru.

В этом же указе президента судьёй Верховного суда ДНР назначена Светлана Лучникова, также работавшая в Свердловском районном суде Перми с 23 мая 2016 года.

Кандидатуры обеих судей в Верховный суд ДНР в июле этого года одобрила Высшая квалификационная коллегия судей.

На сайте Верховного суда ДНР назначенных судей уже поздравили «с памятным и значительным событием» и пожелали «профессиональных успехов в деле отправления правосудия».

Джамиля Кочегарова родилась в 1981 году. В апреле 2015 года она была назначена судьёй Свердловского районного суда Перми.

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