Молодые театры Прикамья пригласили к участию в фестивале «Театральное Приволжье» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начался отборочный этап фестиваля «Театральное Приволжье» для детских и молодёжных театральных коллективов. Возраст участников должен быть от 6 до 35 лет. Событие проводится по инициативе Игоря Комарова, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

До 15 ноября 2023 года театры и студии региона могут подать заявки на участие в фестивале на официальном сайте: https://театральноеприволжье.рф/f_reg-form. Перед заполнением и подачей заявки участники должны ознакомиться с Положением о фестивале https://театральноеприволжье.рф/about, убедиться в соответствии критериям, снять видеоверсию своего спектакля и загрузить её в облачное хранилище. Один театральный коллектив может подать не более двух заявок.

После сбора всех заявок начинается региональный этап, который продлится с 20 ноября по 20 декабря. В этот период творческим коллективам из региона предстоит пройти отборочные этапы, по результатам которых будут выбраны победители в двух номинациях — среди молодёжных и детских театров. Лучшие спектакли года будут отобраны экспертным региональным жюри фестиваля, в которое войдут известные деятели театра и культуры.

Победители регионального отбора представят Пермский край на окружном этапе, где они встретятся с финалистами из других регионов. Финалисты фестиваля будут награждены денежными премиями, которые могут использовать на новые постановки и поездки своего коллектива. Имена лучших участников будут объявлены в День театра, во время телемоста.

Организацией фестиваля в Пермском крае является «Пермский краевой колледж искусств и культуры», при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В минувшем году в региональном этапе фестиваля приняли участие 97 театральных коллективов из более 20 территорий Пермского края. Финал состоялся в Перми и стал частью мероприятий, посвящённых 300-летию города. Пермский край на окружном этапе представляли два театральных коллектива из Перми: театральная студия «Туки-Луки» в номинации «Лучший детский спектакль» и театр танца New vision в номинации «Лучший молодёжный спектакль».

Региональный этап фестиваля проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — это общественный проект Приволжского федерального округа, который призван привлечь молодёжь в театральную среду с целью расширения их культурного кругозора, формирования культурных и моральных ценностей, а также создания условий и стимулов для развития молодёжного и детского театрального искусства.

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