Максим Артамонов В выходные в Пермском крае синоптики обещают потепление При этом сохранится облачная и пасмурная погода Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

С сегодняшнего дня в Прикамье начнётся потепление. Самым тёплым днём будет воскресенье — температура воздуха поднимется до +12 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на прогнозы авторов проекта «Метеоролог.и.я».

Завтра, 14 октября, в регионе снова незначительно похолодает. Ожидается облачная погода и небольшой дождь, причём на северо-востоке — снег с дождём. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5 градусов, а днём будет +3...+8.

В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируется температура -2...+3 градуса, а днём — около +3...+8. К вечеру 15 октября температура повысится до +9...+12 градусов.

«Циклоны продолжают активно участвовать в формировании погоды. Облачность плотная, осадки ежедневные, зато температурный фон в основном пока положительный. Более того, в воскресенье за счёт мощной адвекции тепла с юго-запада он начнёт существенно расти, ожидается обратный ход температуры воздуха: днём около +5 градусов, к полуночи уже до +10 градусов», — отмечают синоптики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.