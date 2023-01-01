В Перми остановку «ЦУМ» могут переименовать в «Институт культуры» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трамвайный остановочный пункт «ЦУМ» (в направлении Мотовилихинского района Перми), расположенный на пересечении ул. Ленина и ул. Газеты «Звезда», могут переименовать в «Институт культуры». Соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение Общественного совета по топонимике.

«Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru» , — говорится в официальном сообщении властей.

Также на рассмотрение Совета выносится идея увековечения имени первого заместителя прокурора Перми, старшего советника юстиции Якова Трегубова. Предлагается на фасаде здания, расположенного по адресу ул. Луначарского, 3 (здание прокуратуры Перми), установить мемориальную доску.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Совет по топонимике поступило предложение присвоить пермскому лицею № 3 имя Владимира Штэфана.

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