Максим Артамонов В Перми 1100 молодожёнов получили сертификаты на проверку репродуктивного здоровья Он даёт право на бесплатное обследование в медицинских организациях Поделиться Твитнуть

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В этом году в Перми был запущен пилотный проект по выдаче молодым семьям сертификатов по комплексному обследованию репродуктивного здоровья. Об этом рассказала председатель Комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина в ходе прямого эфира в ЦУР Пермского края. Видеотрансляция велась в ВКонтакте.

«Этот проект пилотный. Стартовали мы в августе текущего года, но получить сертификат на обследование репродуктивного здоровья могут пары, которые зарегистрировали брак в органах ЗАГС Перми с 1 июня», — сообщила чиновница.

Пока получить такой документ могут только молодожёны, возраст которых не больше 34 лет. При этом брак должен быть зарегистрирован в Перми. На сегодняшний день предоставлено уже 1100 таких сертификатов. Ими воспользовались 1/3 молодых семей.

Сертификат вручается в день регистрации брака. Он даёт возможность обследования у мужских и женских специалистов (уролога и акушера-гинеколога). Список организаций, куда можно прийти для проверки своего репродуктивного здоровья, указан в сертификате. При этом обслуживание ведётся вне очереди в течение одного рабочего дня, и заранее записываться не надо.

Елена Ерохина отметила, что выдача таких сертификатов — одна из мер, направленных на улучшение демографии. По итогам года будет проанализирована информация и принято решение о возможном продолжении проекта. При этом практику выдачи сертификатов могут распространить и на другие муниципальные образования Пермского края.

Напомним, в 2022 году в регионе были отмечены рекордные показатели по заключению браков в Пермском крае — выдано 18 343 свидетельства. За девять месяцев этого года в Прикамье зарегистрировано 12 740 браков.

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