Руководителя пермской финансовой пирамиды приговорили к 8 годам колонии Константин Каменев взят под стражу в зале суда Поделиться Твитнуть

Константин Каменев / фото: Центр Развития Социальных Проектов Пермского края «Содействие»

В Ленинском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении генерального директора ООО «Центр развития Социальных проектов ПК «Содействие» Константина Каменева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, Каменев, начиная с 2013 года, привлекал деньги граждан, обещая выплаты процентов больше, чем в банках России. Также под видом заключения договоров софинансирования кредита он обещал погашать за «вкладчиков» кредитные обязательства. Было установлено, что обвиняемый умышленно обманывал людей, сообщая, что денежные средства будут инвестироваться в перспективные и доходные проекты для получения прибыли.

Директор так и не признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления.

При этом за время существования «финансовой пирамиды» был обманут 81 клиент. Общая сумма причинённого ущерба превысила 48 млн руб.

Суд признал Константина Каменева виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Каменев должен выплатить штраф 600 тыс. руб.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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