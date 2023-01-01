В Пермском крае сгорел пассажирский автобус Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На трассе у дер. Новожилова в Пермском крае 12 октября загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и выложили видеокадры пожара.

В МЧС подтвердили информацию, отметив, что пострадавших в ЧП нет. На тушение огня были направлены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

В ГИБДД выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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