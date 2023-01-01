Максим Артамонов Совладельца «Мотовилихи» Юрия Медведюка сняли с федерального розыска В конце сентября он вернулся в Россию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор ООО «Метатрон» и держатель 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрий Медведюк больше не числится в базе федерального розыска МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как выяснило издание, в конце сентября Медведюк вернулся из Стамбула и уже встретился со следователем по своему делу. Бизнесмен дал соответствующие пояснения, который следствие приняло во внимание, а после этого его сняли с розыска, пояснил он.

Напомним, Медведюк был объявлен в розыск в июне этого года. А до этого следственные органы ГУ МВД по Пермскому краю возбудили в отношении него уголовное дело.

Медведюку инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он «злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения и модернизации «Мотовилихинских заводов».

В отношении него не избиралось никакой меры пресечения, однако следователь взял у предпринимателя письменное обязательство о явке, когда он вернулся в России.

На сегодняшний день Медведюк является подозреваемым, а расследование продолжается.

Ранее компания «Метатрон» и другие представители МЗ обжаловали в ФАС действия организатора торгов по реализации имущества «Мотовилихи», посчитав, что оценка его значительно занижена.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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