Полиция объявила в розыск акционера «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка По данным источников, он находится за границей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Директор ООО «Метатрон» и держатель 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрий Медведюк объявлен правоохранительными органами в розыск. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сообщалось, что следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Медведюка. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Медведюк «злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения и модернизации «Мотовилихинских заводов».

Напомним, «Метатрон» и другие представители МЗ обжаловали в ФАС действия организатора торгов по реализации имущества «Мотовилихи», посчитав, что оценка его значительно занижена.

По данным источников, Медведюк сейчас находится за пределами страны и не уточняет своего местонахождения. Он считает, что дело в отношении него возбуждено на основании заведомо недостоверных данных, информации от конкурсного управляющего либо от лиц, его контролирующих.

«Но наши правоохранительные органы, я уверен, во всём разберутся, и, как говорил герой одного фильма: "Как бы нам, гражданин начальник, потом с вами местами не поменяться"», — отметил Юрий Медведюк.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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