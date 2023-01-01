В 2024 году в Прикамье могут увеличить плату за детский сад В Пермском крае во всех территориях поднят порог максимального размера родительской платы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Правительство Пермского края увеличило максимальный размер родительской платы за посещение муниципальных детских садов на 2024 год для всех территорий региона. Постановлением кабмина от 11 октября установлены предельные суммы для 26 городов и 41 сельской местности.

Самые большие предельные цифры установлены в Перми, Чернушинском и Березниковском округах.

Так, максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях Перми при режиме полного дня в 2024 году устанавливается в сумме 162,5 руб. в сутки. В 2023 году максимум был равен 154,91 руб.

В Чернушинском округе день в саду может обходиться в 153,48 руб. (в этом году — 146,31 руб.), в Березниках — 152,55 руб. (145,42 руб.).

Также повышены максимумы за посещение детсадов при режимах кратковременного (до 5 часов) и круглосуточного пребывания.

Максимальный размер платы за детсад власти пересматривают каждый год. Ранее в краевом минобре «Новому компаньону» поясняли, что изменение расценок связано с инфляцией, из-за которой растут коммунальные услуги, цены на продукты питания, чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь и пр.

При этом в краевом минобре отмечали, что изменение максимального размера родительской платы не обязательно приводит к росту платы за муниципальный детсад. Просто, согласно федеральному законодательству, плата не может быть выше установленного максимума.

Расчёт максимальной суммы родительской платы производится на основе методики, утверждённой правительством Пермского края.

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