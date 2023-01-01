Максим Артамонов В Кудымкаре открыли мемориальную доску участнику СВО Денису Радостеву Он погиб на спецоперации в возрасте 22 лет Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница школы №1 в Кудымкаре

В городской школе №1 Кудымкара 11 октября торжественно открыли мемориальную доску памяти выпускника школы, погибшего в российской спецоперации на территории Украины Дениса Радостева. Об этом сообщается на официальной странице школы, в которой он учился, в соцсети ВКонтакте.

Денису Радостеву было 22 года, когда он погиб.

О гибели сержанта Дениса Радостева стало известно 14 октября 2022 года. Информация о смерти военнослужащего появилась в официальной группе Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа в соцсетях.

В 2016-м году он окончил школу, а в 2017-м году поступил в колледж и учился по профессии «автомеханик». Молодой человек участвовал в параде Победы 9 мая 2021 года на Красной площади в Москве, а с первых дней спецоперации РФ на Украине находился в зоне боевых действий.

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