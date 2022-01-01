Максим Артамонов В спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Кудымкара Одному из было всего 22 года Поделиться Твитнуть

В спецоперации на территории Украины погибли двое военнослужащих — Андрей Отинов из посёлка Буждом Кудымкарского округа и Денис Радостев из Кудымкара. О гибели Андрея Отинова сообщается на официальной странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».





Андрею Отинову было 40 лет, а Денису Радостеву 1 октября исполнилось 22 года (в 2016 году он закончил школу).





Информация о смерти Дениса Радостева появилась в официальной группе Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа в социальной сети «ВКонтакте». В 2017 году поступил в колледжи и учился по профессии «автомеханик». Молодой человек участвовал в параде Победы 9 мая 2021 года на Красной площади в Москве, а с первых дней спецоперации РФ на Украине находился в зоне боевых действий.





О том, как и где погибли оба военнослужащих, не сообщается.





Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Минобороны, российских солдат погибло в 10 раз меньше, чем украинских.

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