В Мотовилихе откроется мобильный пункт для вакцинации от гриппа и пневмококка Он будет работать в ТЦ «Знание» Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В пятницу, 13 октября, в Перми заработает ещё один мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Он разместится в ТЦ «Знание» по ул. Крупской, 42. Часы работы пункта — с 11.00 до 17.00.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией пройдёт врачебный осмотр.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Прикамье откроется четыре мобильных пункта вакцинации: два в Перми, а также в Чайковском и Кишерти.





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