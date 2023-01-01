В Мотовилихе откроется мобильный пункт для вакцинации от гриппа и пневмококка
Он будет работать в ТЦ «Знание»
В пятницу, 13 октября, в Перми заработает ещё один мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Он разместится в ТЦ «Знание» по ул. Крупской, 42. Часы работы пункта — с 11.00 до 17.00.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией пройдёт врачебный осмотр.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Прикамье откроется четыре мобильных пункта вакцинации: два в Перми, а также в Чайковском и Кишерти.
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