На этой неделе в Пермском крае заработают четыре пункта вакцинации Два из них откроются в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье на этой неделе открываются четыре мобильных пункта вакцинации. О расписании их работы сообщили в краевом минздраве.

Так, с 10 по 15 октября с 11.00 до 17.00 будет работать пункт вакцинации в ТРК «СпешиLOVE» (Пермь, ул. Спешилова, 114, 1-й этаж). Здесь можно будет поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

Те же вакцины будут в наличии 12-13 октября с 16.00 до 20.00, а также 14 октября с 12.00 до 16.00 в передвижной лаборатории (автобус) на территории пермского парка им. Горького.

В Чайковском с 10 по 13 октября пункт вакцинации будет работать в ТРК «Аквареал» (ул. Промышленная, 13, у входа в Fix Price). Время работы: с 13.00 до 15.00. В наличии вакцина от гриппа.

В Кишерти прививки от гриппа можно будет поставить 14 октября с 11.00 до 14.00. Пункт будет работать в ТЦ «Крепар» (ул. Дзержинского, 5, каб. № 501, 5 этаж).

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

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