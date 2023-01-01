В Пермском крае усилился кадровый голод Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году на рынке труда в Пермском крае усилился кадровый голод. Так, в сентябре в регионе на одну вакансию приходилось всего 3,1 резюме, в то время как годом ранее это число составляло 4,7. Обычно считается, что нормой является 5-8 резюме на одну вакансию. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на данные от сервиса HeadHunter.

На начало октября особенно остро ощущается нехватка кадров в автомобильном бизнесе, где на одну вакансию приходится лишь 1,4 резюме. Также в список самых дефицитных отраслей входят «розничная торговля» (1,6), «рабочий персонал» (1,8), «строительство и недвижимость» (2,1), «продажи и обслуживание клиентов» (2,3), «медицина и фармацевтика» (2,4).

С другой стороны, в Перми существует высокая конкуренция за работу в сфере «высший и средний менеджмент» (13,4 резюме на вакансию), «инвестиции, консалтинг» (14,1), «маркетинг, реклама, PR» (15,2) и «искусство, развлечения, масс-медиа» (29).

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