Максим Артамонов Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью пенсионера в пермской больнице Следком по региону должен представить главе СК доклад Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело в связи с обращением жительницы Пермского края, которая рассказала о смерти своего родственника в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жительница Перми обратилась к руководству СК с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти её 84-летнего дедушки в одной из больниц города.

Его привезли в больницу им. Архангела Михаила в начале мая 2023 года, отправили на рентген, но не стали госпитализировать, сославшись на отсутствие показаний. На следующий день ему вызвали скорую, однако пенсионера также не стали направлять на лечение в больницу.

Спустя два дня пермячка отвезла родственника на рентген в платную клинику, и у пенсионера была обнаружена правосторонняя пневмония, а когда 12 мая мужчину вновь привезли в больницу им. Архангела Михаила, то местные врачи также нашли у него пневмонию. После этого он 10 дней провёл в стационаре, где ему стало хуже, и, по словам пенсионера, лечение ему не проводили, а анализы не брали. Проведя 10 дней в стационаре, мужчина написал заявление об отказе в госпитализации.

В конце мая пенсионеру было сделано КТ в частной клинике, и медики нашли скопление жидкости в легких. В связи с этим его положили в ГКБ № 4, где через месяц лечения мужчина скончался. Жалобу в СК девушка подала на действия персонала больницы им. Архангела Михаила.

По мнению пермячки, его смерть могла наступить из-за некачественного обследования на раннем этапе заболевания. В связи с этим сотрудники следкома по региону начали проверку по данному факту.

После возбуждения уголовного дела пермские следователи должны предоставить Бастрыкину соответствующий доклад.

Напомним, ранее глава СК поручил следователям СУ СКР по Пермскому краю возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав пенсионерки из Александровска. 76-летняя пенсионерка долгое время живёт в аварийном доме. В здании уже обрушился потолок, а на стенах появились трещины. Чиновники не принимали мер, чтобы предоставить пенсионерке благоустроенное жильё.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.