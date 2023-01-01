Максим Артамонов Глава СК поручил следователям возбудить уголовное дело о нарушения прав пенсионерки из Александровска Пожилая женщина долгие годы живёт в аварийном доме Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Следком по региону должен возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав пенсионерки из Александровска Пермского края. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

Ранее стало известно, что 76-летняя жительница Александровска из Пермского края написала обращение о нарушении своих жилищных прав. Пенсионерка долгое время живёт в аварийном доме. В здании уже обрушился потолок, а на стенах появились трещины. Чиновники не принимали мер к предоставлению пенсионерке благоустроенного жилья.

В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело. В дальнейшем руководство следкома по региону должно представить Бастрыкину доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате СК.

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