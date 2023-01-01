В Перми 15-летний школьник наглотался таблеток, обидевшись на брата, не давшего ему покурить Подросток скончался Поделиться Твитнуть

Архив ИЛ "Новый компаньон"

Вечером 10 октября в Перми в доме на ул. Старикова произошло ЧП. Находившиеся в квартире братья 17- и 15-и лет поссорились из-за того, что старший не дал младшему покурить электронную сигарету. Всё закончилось гибелью 15-летнего школьника. О происшествии сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

Обидевшись на старшего брата, подросток пошёл на кухню, достал аптечку и наглотался таблеток. Издание пишет, что он проглотил 10 капсул некого лекарства от желудка, после чего почувствовал себя плохо.

Когда с работы вернулась мать, она сразу вызвала скорую помощь, но спасти школьника не удалось. Он скончался дома, когда медики пытались его реанимировать.

По данным канала, семья подростка стояла на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних — погибший как-то попался на мелкой краже, а родителей обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.