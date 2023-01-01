Пермские психологи предупредили об опасности осенней хандры И рассказали, как с ней бороться Поделиться Твитнуть

Осенняя хандра может сильно усугубить проявления эмоционального истощения на рабочем месте — считает профессор психологии ПНИПУ Юлия Неверова.

По её мнению, пишет ВЕТТА, депрессия, возникающая вследствие уменьшения продолжительности светового дня в осенние месяцы, может усилить эмоциональное истощение на работе, однако не является единственной причиной этого состояния. Причинами также могут служить хронический стресс, загруженность работой, недостаточные комфортные условия, низкая оплата труда, высокий уровень тревожности и отсутствие отдыха.

Эмоциональное истощение проявляется в стремлении избегать профессиональных обязанностей и может переходить через несколько стадий, начиная с увеличения активности и заканчивая состоянием полного истощения и выгорания.

Неверова также уточняет, что все психические расстройства должны быть диагностированы лечащим врачом, который может определить тип расстройства, его стадию и прописать соответствующее лечение.

Среди методов помощи, не требующих применения лекарств, указываются светотерапия, физическая культура и самые разнообразные психотерапевтические методы. Кроме того, особое внимание уделяется самостоятельному уходу за эмоциональным состоянием, а именно, добавлению радостных моментов в жизнь через разнообразные активности.

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