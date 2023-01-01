Слонов для нового зоопарка Перми покупать не планируют Причина в новых требованиях к содержанию животных этого вида Поделиться Твитнуть

Слон Джонни

www.zoo.perm.ru

Для зоопарка Перми не будут закупать слонов. Об этом в интервью perm.aif.ru заявила директор учреждения Юлия Шитова.

Согласно новым требованиям, слоны в зоопарках должны составлять группу из не менее трёх особей. Однако основная проблема заключается не только в этом. На самом деле, слонам необходимо жить на природном грунте, что в наших климатических условиях практически невозможно из-за промерзания почвы, пояснила руководитель.

Напомним, в зоопарке Перми нет слона с 2011 года, после того как скончался 46-летний обитатель данного вида по кличке Джонни.

При этом Юлия Шитова подчеркнула, что после переезда в новый комплекс планируется приобрести множество новых видов животных, включая околоводных птиц (вроде фламинго и ибисов), леопардов, чёрных грифов, гиббонов, гиен, мандрил, кенгуру, дикобразов, бразильского тапира и фенеков.

«В будущем мы обязательно привезём морских котиков и пингвинов Гумбольдта. Мне особенно хотелось бы иметь вольер для жирафов, зебр и антилоп», — поделилась своими мечтами Шитова.

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