У летевшего в Пермь самолёта отказал двигатель Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Утром 11 октября у самолёта Як-42 авиакомпании «Ижавиа», совершавшего рейс Уфа—Пермь, при взлёте с аэродрома столицы Башкортостана в 04:07 (мск) отказал правый двигатель. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Отказ был обнаружен командиром воздушного судна в процессе взлёта, однако он принял решение не объявлять сигнал бедствия, а следовать на запасной аэродром в Ижевск. Посадка прошла благополучно в 04.52 (мск).

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, самолёт в Большое Савино до сих пор не прибыл.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.