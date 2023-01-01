В минздраве посоветовали жителям Прикамья обратить внимание на психическое здоровье Поделиться Твитнуть

В России проводится неделя сохранения психического здоровья, посвящённая Всемирному дню психического здоровья. Этот день отмечается 10 октября по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, и уже с 2002 года стал традиционным для России.

Психическое здоровье играет важную роль в нашей жизни. Это состояние благополучия, когда человек может реализовать свои способности, справляться со стрессами, успешно работать и вносить свой вклад в общество. Оказывается, психическое здоровье является основой нашего благополучия. Для сохранения такого состояния можно применять простые методы: избегать вредных привычек, правильно питаться, пить достаточно воды и развивать позитивное мышление.

Ухудшение психического здоровья может быть вызвано разными факторами: быстрыми изменениями в социальной среде, напряжённым ритмом жизни, бытовыми проблемами, психологическим и физическим насилием. Алкоголизм и наркомания также негативно влияют на психику. Важно отметить, что к 2023 году психические заболевания занимают пятое место среди причин потери трудоспособности.

Одним из самых распространённых заболеваний на современном этапе является депрессия. Она может привести к суицидальным мыслям. Большое количество людей страдают от алкоголизма и наркомании и нуждаются в помощи специалистов, включая психиатров и наркологов.

Существует тесная связь между физическим и психическим здоровьем. Как говорится: «В здоровом теле — здоровый дух». Врачи знают, что нервные потрясения могут негативно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта, вызывать астму и некоторые сердечные заболевания.

Для поддержания здоровья тела и души существует несколько правил:

— Спорт и правильное питание. Умеренная физическая нагрузка и сбалансированная диета сделают сосуды, нервную систему и иммунитет сильнее.

— Режим дня и достаточный сон. Глубокий сон в течение 7-8 часов помогает организму быстрее восстанавливаться и улучшает стрессоустойчивость.

— Хобби и увлечения. Занятие любимым делом заставляет организм выделять «гормон радости».

— Общение с позитивными людьми. Позитивно настроенные люди обогащают окружающих своей энергией.

— Умение выговориться. Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Долгие неразрешённые проблемы, недосказанности и стрессы могут привести к серьёзным психическим нарушениям.

Важно помнить, что каждому нужен регулярный отдых, даже если работа или учёба идут без перегрузок. Необходимо позволять себе небольшие перерывы в течение дня для отдыха, прогулок на свежем воздухе или чаепитий.

Кроме того, каждому необходим полноценный выходной хотя бы раз в неделю. Это время для общения с друзьями и семьёй, для активного отдыха, занятия хобби или творчеством.

Если психологическое напряжение длится длительное время, важно обратиться за помощью к специалисту — психотерапевту или психологу.

С 2023 года в поликлиниках в Пермском крае начали работать кабинеты медико-психологического консультирования, где медицинские психологи работают совместно с врачами общей практики, терапевтами и другими специалистами.

График работы кабинетов можно найти на информационных стендах медицинских учреждений. В настоящее время специалисты-психологи принимают посетителей в нескольких клиниках и больницах Перми, а также в других городах края.

Также, с 1 октября кабинеты медико-психологического консультирования начали работать в больницах и клиниках Коми-Пермяцкого округа, в Краснокамской больнице, в Пермской центральной районной больнице, в городской больнице Соликамска, а также в Чайковской центральной городской больнице. С начала следующей недели ещё 1 кабинет начнёт работу в краевой больнице им. Вагнера (Березники).

Начиная с 1 декабря 2023 года, жители Пермского края смогут бесплатно получить консультацию психолога в Добрянской центральной районной больнице, Кунгурской больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской центральной районной больнице, Очёрской центральной районной больнице и Северной больнице Коми-Пермяцкого округа.

Кроме того, в планах до конца 2024 года открыть ещё семь кабинетов медико-психологического консультирования в различных медицинских учреждениях, их общее число достигнет 35. К концу 2026 года минздрав планирует развернуть 50 таких кабинетов в Прикамье.

Специалисты, работающие в кабинетах медико-психологического консультирования, предоставляют помощь людям с различными расстройствами поведения, вызванными стрессом, включая посттравматическое стрессовое расстройство. К психологу можно обратиться по направлению врача-терапевта или других специалистов поликлиники, а также самостоятельно. Если у человека возникают проблемы как с нарушенным сном, страхами, тревожностью или скачками настроения, он может записаться на консультацию в кабинет медико-психологического консультирования. Психолог проведёт первоначальную оценку состояния пациента, после чего либо самостоятельно приступит к работе с ним, либо направит к другим специалистам (психиатру или психотерапевту) для получения антикризисной помощи. Это подтвердила Гульфия Денисова, ведущий консультант отдела по организации медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях минздрава Пермского края.

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