С 16 октября в Пермском онкодиспансере заработает новое диагностическое оборудование Поделиться Твитнуть

Пермский край в рамках технического перевооружения медорганизаций региона приобрёл новое диагностическое оборудование — комбинированную совмещённую систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа (ОФЭКТ-КТ). Прибор уже установлен в Пермском онкологическом диспансере и будет введён в эксплуатацию с 16 октября. Об этом на заседании краевого правительства сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Медики называют ОФЭКТ-КТ эффективным методом диагностики злокачественных опухолевых заболеваний молочных желёз, лёгких, органов брюшной полости и малого таза, а также их метастазов в лимфатических узлах и костях.

Что касается профилактики и лечения онкозаболеваний, то глава минздрава сообщила, что в Прикамье за 8 месяцев текущего года проведено более 2 тыс. генетических исследований, что на 600 больше, чем за АППГ, более 6 тыс. ПЭТ-исследований (+2,5 тыс. к показателю прошлого года).

Всего в восьми региональных центрах онкопомощи зарегистрировано 39 тыс. посещений, проведено 7 тыс. курсов химиотерапии.

В рамках проекта «Онкопатруль», направленного на профилактику заболевания, медики провели 38 выездов, осмотрено 5048 жителей Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.